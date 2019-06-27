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اثناء متابعتهم مباراة المنتخب.. مقتل 7 مدنيين في العريش عقب سقوط قذيفة من الجيش

منذ حوالى ساعة
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اثناء متابعتهم مباراة المنتخب.. مقتل 7 مدنيين في العريش عقب سقوط قذيفة من الجيش

قتل 7 مدنيين ، بعد استهداف قذيفة مدفعية أطلقها الجيش لمنزلين متجاورين في قرية أبو اللحصيني بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وحسب مصادر للجزيرة ،اليوم الخميس 27 يونيو،  فإن" القذيفة سقطت على المنزلين أثناء متابعة الضحايا لمباراة منتخب مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم الأفريقية".
و أكد شهود عيان ، لوكالة الأنباء الألمانية أن سيارات الإسعاف نقلت جثث القتلى إلى مستشفى العريش العام.
وأكد اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء صحة الخبر ، وقال إنه "جار فحص القذيفة لمعرفة مصدرها". 
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الهجوم يأتي بعد إعلان السلطات المصرية، الأربعاء، مقتل 7 شرطيين بينهم ضابط إثر هجوم على ثلاثة كمائن أمنية بالعريش.

يشار إلي أن السبت الماضي ، قتل 4 عمال مدنيين، في هجوم شنه مسلحون قرب مطار العريش.
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كما أعلنت الداخلية في 5 يونيو مقتل 8 شرطيين بينهم ضاب
ط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، إثر هجوم على حاجز أمني بالعريش، وتبنى تنظيم الدولة الهجوم آنذاك.

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