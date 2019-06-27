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قوات الأمن السودانية تفرق مظاهرة طلابية بالخرطوم

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 120
قوات الأمن السودانية تفرق مظاهرة طلابية بالخرطوم

أكد شاهد من رويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الطلاب الذين كانوا يحتجون ضد المجلس العسكري الحاكم بأكاديمية مالية في قلب الخرطوم يوم الخميس 27 يونيو.

وتجمع أيضا عشرات المحامين خارج مجمع المحاكم الرئيسي في مدينة أم درمان للدعوة لحكم مدني ولمناشدة الناس الانضمام لمظاهرات حاشدة يوم الأحد. 
وردد المحتجون شعارات تدعو للحرية والسلام والعدالة وتؤكد على أن الحكم المدني هو خيار الشعب.
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وكان الاعتصام محور الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير والمجلس العسكري الذي أطاح به من الحكم في 11 أبريل نيسان.

وتسبب فض الاعتصام في انهيار المحادثات بين المجلس العسكري وائتلاف للمعارضة والمحتجين بشأن سبل إدارة الفترة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات.
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