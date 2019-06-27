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تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجمات العاصمة التونسية

منذ 4 دقيقة
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تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجمات العاصمة التونسية

أفادت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة ، اليوم الخميس 27 يونيو ، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين استهدفا الشرطة في العاصمة التونسية صباح اليوم.

وقعت الهجمات، التي تسببت في مقتل ضابط وإصابة عدد من الأشخاص، قبل بضعة أشهر من الانتخابات وفي ذروة الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن تسجل فيه عددا قياسيا من الزوار.  وذكرت الحكومة التونسية أن انتحاريين فجرا نفسيهما في هجومين منفصلين استهدفا الشرطة في العاصمة يوم الخميس مما أدى لمقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص.


واستهدف الانتحاري الأول دورية أمنية في شارع شارل ديجول بوسط العاصمة تونس. وقالت وزارة الداخلية إن رجل أمن قتل وأصيب أربعة بينهم أحد أفراد الأمن.

وبعد ذلك بقليل فجر انتحاري ثان نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني. وذكرت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة.

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