"فيديو": محتجون يقتحمون مبنى السفارة البحرينية في بغداد ويرفعون العلم الفلسطيني

اقتحم محتجون غاضبون، مساء اليوم الخميس 27 يونيو ، مقر السفارة البحرينية في بغداد، فيما رفعوا العلم الفلسطيني فوقه وذلك احتجاجا علي ورشة المنامة التي تم عقدها بمشاركة صهيوامريكية من أجل تصفية القصية الفلسطينية.

وقال موقع السومرية نيوز، إن العشرات من المواطنين اقتحموا مساء اليوم (الخميس)، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، تنديدا بصفقة القرن وورشة المنامة التي قاطعها العراق.

وأضاف أن المتظاهرين أنزلوا العلم البحريني ورفعوا العلم الفلسطيني، مشيرا إلى أن القوات الأمنية قطعت جميع الطرق المؤدية إلى السفارة.

وأشار الموقع إلى قيام المتظاهرين بإحراق العلم الإسرائيلي أمام مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور.

وشارك في المظاهرة العشرات من العراقيين غالبيتهم من الشباب وتسلقوا الجدار الخارجي لمبنى السفارة، وهم يرفعون الاعلام العراقية والفلسطينية، ويهتفون بشعارات ضد مملكة البحرين.

وسارعت قوات عراقية مسلحة بتفريق المظاهرين وإبعادهم عن المكان وإحاطة مبنى السفارات بقوات أمنية لحماية مقر السفارة.