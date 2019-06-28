” فيديو” حريق هائل داخل معرض وسنتر وملاهي بحي “الهرم"

اندلع حريق هائل داخل معرض ومدينة ملاهي وسنتر بشارع “العريش” منطقة “الهرم” بمحافظة “الجيزة”، صباح اليوم

تلقى مشرف غرفة عمليات “الحماية المدنية” إخطارا من النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض بشارع العريشّ.

حيث قامت “الحماية المدنية” بالجيزة بالدفع بـبصع سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة النيران وإخماد الحريق دون خسائر في الأرواح.

وأسفر الحـريق عن تفحم عدد من المحلات وسيارة ملاكي متوقفة أمام السنتر، وانتدب المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحـريق كاملة.

وتشير المعاينة الأولية إلى نشوب الحـريق في سنتر ملابس جاهزة على مساحة 1500 متر، وملاهي للأطفال على مساحة 600 متر.

ويعد شارع “العريش” بمنطقة “فيصل” بالجيزة، أحد أهم الشوارع التجارية بالمحافظة، فيوجد به كل ما يخطر ببالك من أنواع محال، فهناك محال الملابس، والمفروشات، والمطاعم، وملاهي الأطفال، والمراكز التجارية متعددة الطوابق، مما يجعل الشارع “مول”.