الإمارات تقر بدعم حفتر وبعلاقتها بطائرة أمريكية أسقطتها طهران

أقر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بدعم بلاده للواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، الذي يشن حملة عسكرية على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، وسط تنديد دولي ، وعلاقتها بالطائرة الأمريكية التي أسقطتها إيران .



وصرح قرقاش بأن الطائرة الأمريكية المسيّرة التي أسقطتها إيران، كانت قد أقلعت من الأراضي الإماراتية، وذلك في مقابلة لصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، موضحا أن لدى أمريكا قواعد عسكرية في الكويت وقطر، مرورا بالإمارات والبحرين.

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ويأتي إقرار قرقاش في الوقت الذي سبق أن كشف فيه آمر حماية غرفة العمليات الرئيسية التابعة لقوات حفتر في مدينة غريان المقدم علي محمد الشيخي، في أثناء استجوابه من قوات حكومة الوفاق، أن عددا من العسكريين الفرنسيين والإماراتيين شاركوا في إدارة العمليات العسكرية على طرابلس من داخل غرفة العمليات بالمدينة.