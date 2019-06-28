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"رويترز": الإمارات تبدأ تقليص وجودها العسكري باليمن

منذ دقيقة
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"رويترز": الإمارات تبدأ تقليص وجودها العسكري باليمن

كشفت وكالة "رويترز"، الجمعة، في تقرير حصري لها، نقلا عن أربعة مصادر دبلوماسية غربية،عن بدء الإمارات تقليص قواتها في اليمن، ووجودها هناك، وسط التوتر المتزايد في الخليج.

وأوضحت أن الأسباب  تعود إلى "التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران".


وذكر اثنان من الدبلوماسيين للوكالة، أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن.

وقال مسؤول إماراتي كبير لرويترز: "صحيح أن هناك بعض التحركات للقوات، لكنها ليست إعادة انتشار من اليمن"، مضيفا أن الإمارات مازالت ملتزمة تماما بالتحالف العسكري و"لن تترك فراغا" في اليمن.


ووفقا للوكالة، فلم يقدم المسؤول تفاصيل عن التحركات أو الأرقام المعنية أو يحدد ما إذا كان ذلك يحدث داخل اليمن أو خارجه. وتدخل التحالف في الصراع اليمني عام 2015 في مسعى لإعادة الحكومة التي يعاديها الحوثيون.


ومن غير المعروف عدد القوات الإماراتية الموجودة في اليمن. وأشار دبلوماسي غربي إلى أن الإمارات سحبت "الكثير" من القوات من اليمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

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