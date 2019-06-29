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بسبب ألفاظه المُعادية للفلسطينيين... رواد مواقع التواصل يُهاجمون إعلامي سعودي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 198
بسبب ألفاظه المُعادية للفلسطينيين... رواد مواقع التواصل يُهاجمون إعلامي سعودي

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على إعلامي سعودي، شتم الشعب الفلسطيني وقلل من قدسية المسجد الأقصى.

وكان الإعلامي "فهيد الشمري" قد ظهر في فيديو، اعترض فيه  على مؤتمر البحرين، رافضًا إنفاق 50 مليار دولار من أجل القضية الفلسطينية، قائلاً: الشعب الفلسطيني شحّاذ، ومحتل من قبل شحاذين في إشارة إلى إسرائيل.

وتابع الشمري هجومه قائلاً: المسجد الذي صلّينا فيه في أوغندا، أبرك من القدس وأهلها، زاعمًا أنه كان من "الخرفان" حين تبرع للشعب الفلسطيني.
 وأضاف الإعلامي السعودي خلال الفيديو: الفلسطينيين أصولهم مختلطة وغير معروفة، وأنه لا شرف لهم، ولا داع لخسارة ريال من أجلهم.

ونتيجة لهجوم الشمري على الشعب الفلسطيني، نال منه سخط رواد التواصل الإجتماعي الذين أشاروا إلى أن رأيه شاذ لا يصح تعميمه على مواطني الخليج.
وأوضح آخرون أن صمت الحكومة السعودية هو ما يُثير الريبة، بينما جاءت ردود الفعل الأخرى كالآتي...

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