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ترامب مقتل خاشقجي امر رهيب ويؤكد.. بن سلمان صديقي

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 139
ترامب مقتل خاشقجي امر رهيب ويؤكد.. بن سلمان صديقي

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، على أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" صديق له، زاعمًا أن الأخير عمل على انفتاح الرياض بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان اليوم السبت، ثمن خلالها مشتريات السعودية من المعدات العسكرية الأمريكية، مُضيفًا: شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية، وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يتعلق بانفتاح السعودية.
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كما أشار ترامب إلى أن مقتل خاشقجي امر رهيب ولم يتهم احد رسميًا ولي العهد محمد بن سلمان، كما امتنع عن الإجابة على سؤال حول ما إذا كان سيتناول قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي.

يُجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين ولي العهد والرئيس الأمريكي، ساعدت بن سلمان في تخطئ قضية مقتل خاشقجي بدون عقوبات أمريكية أو دولية، بسبب دعم ترامب له خوفًا على مبيعات السلاح التي تستوردها الرياض سنويًا.

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