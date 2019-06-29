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أردوغان يطالب بإبقاء ملفات مرسي وخاشقجي على أجندة العالم

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 146
أردوغان يطالب بإبقاء ملفات مرسي وخاشقجي على أجندة العالم

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت 29 يونيو ،خلال مؤتمر صحفي بمدينة أوساكا اليابانية على هامش مشاركته بقمة العشرين،  بضرورة بقاء قضيتي مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ووفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أمام الأجندة الدولية.


وشدد علي إنه "يجب عدم السماح بإزالة جريمة قتل خاشقجي ووفاة الرئيس مرسي المشبوهة من الأجندة الدولية".   وطالب"بضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي من أعلى الهرم إلى أسفله ،موضحا أن "هذه المحاسبة مهمة وذات أولوية وتقع مسؤوليتها
على عاتق المجتمع الدولي

وشدد أردوغان، على ضرورة التحقيق في كافة أبعاد "استشهاد" مرسي، الذي يعد أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر، وتوفي في .قاعة محكمة يوم 17 حزيران/ يونيو الماضي.
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ولفت أردوغان إلى أن مرسي الذي حوكم على مدار 6 أعوام في محاكم السلطات المصرية الحالية، التي وصفها "بالانقلابية"، توفي بصورة مشبوهة، مضيفا: "تصريحات الانقلابيين حول مرسي الذي ترك للموت هناك دون أي تدخل لمدة نصف ساعة، بعيدة عن إراحة الضمائر".
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