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قطر في جنيف: الإمارات مستمرة في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 60
قطر في جنيف: الإمارات مستمرة في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية

هاجم مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطري، محمد السعدي،، في مداخلة اللجنة بالدورة "41" لمجلس حقوق الانسان في جنيف ، دولة الإمارات، مشيرا إلى أنها مازالت مستمرة في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإلزام أبو ظبي السماح للطلبة القطريين بالعودة إلى الدراسة، أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، إلى جانب السماح للمتضررين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

 

وبحسب ما أوردته صحيفة وطن القطرية ، قال السعدي: "حتى الآن لم تتجاوب دولة الإمارات مع قرار محكمة العدل الدولية في انتهاكات صارخة للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 13 من العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

 

وأضاف أن "الطلاب القطريين المتضررين رفعوا شكاواهم للمقرر الخاص المعني بحرية التعليم، ووعدهم بالاستمرار في العمل ليحصلوا على تعويضاتهم جراء انتهاك حقهم في التعليم".

 

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "رصدت 513 انتهاكا خلال الفترة من عام 2017 إلى 2018 لدول الحصار بسبب إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب ضد دولة قطر".

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