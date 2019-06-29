الوفاق: تصريحات وزير خارجية البحرين وقاحة غير مسبوقة

وصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين في بيانها، يوم أمس 28 يونيو 2019، تصريحات وزير خارجية النظام البحريني خالد بن أحمد تجاه الكيان الصهيوني، ووصفة التصريحات بالمعيبة ووقاحة غير مسبوقة. مؤكدةً على أن كل ما صدر عن الوزير مدان ومرفوض جملةً وتفصيلاً من حيث الشكل والمضمون.



وقالت جمعية الوفاق " هذه التصريحات المنفلتة والاندفاع المجنون للتشبت بالصهاينة والارتماء في أحضانهم يعكس توجه النظام الرسمي.

وأضافت أن" ما جرى وقاحة غير مسبوقة وتعكس حجم العزلة بين النظام الاستبدادي والشعب البحريني الحر والعظيم، وتعطي مؤشر على حجم الارتماء من قبل النظام في أحضان الكيان الصهيوني لأسباب باتت واضحة.