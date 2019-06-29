Responsive image

31º

30
يونيو

الأحد

26º

30
يونيو

الأحد

 خبر عاجل
  • المتحدث العسكري باسم الحوثيين : استهدفنا مرابض الطائرات الحربية في مطار جازان جنوب السعودية
     منذ حوالى ساعة
  • نجل أبو الفتوح يؤكد تعرض والده لأزمة قلبية بسبب ظروف سجنه
     منذ حوالى ساعة
  • المتحدث باسم تجمع المهنيين للجزيرة مباشر: جنود مدججون بالسلاح اقتحموا مقرنا ومنعونا من عقد المؤتمر الصحفي
     منذ 4 ساعة
  • قنونو: استولينا على عربات التايغر الإماراتية وثلاث طائرات سليمة وصواريخ أمريكية الصنع.
     منذ 10 ساعة
  • المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية: مخابرات إحدى الدول الداعمة لحفتر جهزت غرفة عمليات وقوات من المرتزقة.
     منذ 10 ساعة
  • الطيران الحربي المصري يشن ثلاث غارات على قرية اللفيتات جنوب مدينة الشيخ زويد .
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:10 صباحاً


الشروق

4:51 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:34 مساءاً


المغرب

7:05 مساءاً


العشاء

8:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الوفاق: تصريحات وزير خارجية البحرين وقاحة غير مسبوقة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 89
الوفاق: تصريحات وزير خارجية البحرين وقاحة غير مسبوقة

وصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين في بيانها، يوم أمس 28 يونيو 2019، تصريحات وزير خارجية النظام البحريني خالد بن أحمد تجاه الكيان الصهيوني، ووصفة التصريحات بالمعيبة ووقاحة غير مسبوقة. مؤكدةً على أن كل ما صدر عن الوزير مدان ومرفوض جملةً وتفصيلاً من حيث الشكل والمضمون.


وقالت جمعية الوفاق " هذه التصريحات المنفلتة والاندفاع المجنون للتشبت بالصهاينة والارتماء في أحضانهم يعكس توجه النظام الرسمي.

وأضافت أن" ما جرى وقاحة غير مسبوقة وتعكس حجم العزلة بين النظام الاستبدادي والشعب البحريني الحر والعظيم، وتعطي مؤشر على حجم الارتماء من قبل النظام في أحضان الكيان الصهيوني لأسباب باتت واضحة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers