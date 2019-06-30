هل تؤدي لأزمة دبلوماسية ؟ الإمارات تمنع برلمانية أردنية من المكوث بمطار أبو ظبي

منعت السلطات الإماراتية فجر اليوم الأحد عضو مجلس النواب الدكتورة هدى العتوم من الإقامة على أراضيها لمدة ليلة وطلبت منها مغادرة أرض مطار أبو ظبي على أول طائرة.

وذكرت مصادر أن وفدا رسميا لسيدات من مجلس النواب الأردني عُدن من مؤتمر باليابان مرورا بأبو ظبي (ترانزيت)، موضحة أن جهود موظفي السفارة الأردنية فشلت في ثني السلطات الإماراتية عن إجراءاتها، التي وصفتها بغير المبررة.

اقرا ايضا : بعد تقليص وجودها العسكري.. هل تنسحب الإمارات من حرب اليمن؟

يشار إلى أن الوفد البرلماني شمل رندة الشعار وعليا أبو هليل وزينب الزبيد إضافة إلى الدكتورة هدى العتوم النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، أن المجلس يتابع عن كثب تفاصيل منع النائب هدى العتوم من الإقامة في الإمارات، أمس السبت.

وقال المهندس الطراونة لسواليف، إنه أجرى اتصالاته مع كل من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والسفير الأردني في الإمارات، كما خاطب رئيسة البرلمان الإماراتي، للوقوف على أسباب المشكلة.

وأكد أن المجلس سيوجه رسالة للأطراف الإماراتية ذات العلاقة من خلال اتحاد البرلمان العربي، لمعرفة سبب تعطيل طريق برلمانية ودبلوماسية أثناء قيامها بعملها الرسمي.

اقرا ايضا : قطر في جنيف: الإمارات مستمرة في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية

وبين الطراونة أن المجلس سيتخذ الرد اللازم والمناسب، بعد وصول النائب العتوم إلى الأردن ظهر الأحد، والوقوف على تفاصيل المشكلة، فبرأيه أن لكل مشكلة رد وفقا لمسبباتها وحيثياتها.