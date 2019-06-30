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تونس تنفي خبر وفاة "السبسي"

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 789
تونس تنفي خبر وفاة "السبسي"


نفى فراس قفراش المستشار الإعلامي للرئاسة التونسية اليوم الإثنين الموافق ٣٠ من شهر يونيو خبر وفاة الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح قفراش ل" وكالة تونس إفريقيا للأنباء " استقرار حالة رئيس الدولة الصحية.

ودعا قفراش في تدوينة على موقع فيسبوك إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات.
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وكما تعرض رئيس الجمهورية التونسية السبسي لوعكة صحية حادة استوجبت نقله للمستشفى العسكري بتونس،  وهذا حسب ما أعلنته الرئاسة التونسية.

والباجي: ولد ١٩٢٦ بتونس،  سياسي ومحامي تونسي.
في عهد الرئيس التونسي  الراحل الحبيب بورقيبة تولى مناصب وزارية عديدة .
عمل كمستشار لبورقيبة في عام ١٩٥٦ إثر استقلال تونس، وهذا قبل أن يُعين مديرًا عامًا لأمن الدولة.

كما شغل منصب وزير الداخلية عام ١٩٦٥ فيما تولى حقيبة وزارة الدفاع بين عامي  ١٩٦٩ و ١٩٧٠

عُين رئيسًا للوزراء إثر استقالة محمد الغنوشي آخر وزراء الرئيس التونسي الأسبق ، وفي عام ٢٠١١.

واُنتخب بنسبة ٥٥.٦٨% رئيسًا سادسًا للبلاد، متفوقًا على نظيره المرزوقي بنسبة ١١.٣٤% ، وهذا في عام ٢٠١٤

أصبح السبسي رسميًا رئيسًا للجمهورية التونسية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

تونس تنفي خبر وفاة السبسي
نفى فراس قفراش المستشار الإعلامي للرئاسة التونسية اليوم الإثنين الموافق ٣٠ من شهر يونيو خبر وفاة الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.
اقرأ أيضا   : تونس تمدد حالة الطوارئ شهر إضافي

وصرح قفراش ل" وكالة تونس إفريقيا للأنباء " استقرار حالة رئيس الدولة الصحية.

ودعا قفراش في تدوينة على موقع فيسبوك إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات.

وكما تعرض رئيس الجمهورية التونسية السبسي لوعكة صحية حادة استوجبت نقله للمستشفى العسكري بتونس،  وهذا حسب ما أعلنته الرئاسة التونسية.

والباجي: ولد ١٩٢٦ بتونس،  سياسي ومحامي تونسي.
في عهد الرئيس التونسي  الراحل الحبيب بورقيبة تولى مناصب وزارية عديدة .
عمل كمستشار لبورقيبة في عام ١٩٥٦ إثر استقلال تونس، وهذا قبل أن يُعين مديرًا عامًا لأمن الدولة.

كما شغل منصب وزير الداخلية عام ١٩٦٥ فيما تولى حقيبة وزارة الدفاع بين عامي  ١٩٦٩ و ١٩٧٠

عُين رئيسًا للوزراء إثر استقالة محمد الغنوشي آخر وزراء الرئيس التونسي الأسبق ، وفي عام ٢٠١١.

واُنتخب بنسبة ٥٥.٦٨% رئيسًا سادسًا للبلاد، متفوقًا على نظيره المرزوقي بنسبة ١١.٣٤% ، وهذا في عام ٢٠١٤

أصبح السبسي رسميًا رئيسًا للجمهورية التونسية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

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