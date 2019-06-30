دعوة للتوجه إلى القصر الجمهوري خلال احتجاجات الخرطوم الحاشدة.. وتفاعل واسع

دعت قوى الحرية والتغيير، في نداء عاجل جماهير الثورة السودانية التوجه إلى القصر الجمهوري ، وذلك خلال الاحتجاجات الحاشدة تحت اسم «مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية» ، التي تشهدها الخرطوم ومدن عدة في السودان، اليوم الأحد 30 يونيو ، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين ، وسط هتافات "حرية سلامة وعدالة مدنية قرار الشعب".

وقالت قوي الحرية: «ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري، ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان».

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ويواصل المحتجون مسيراتهم رغم إطلاق قوات الأمن النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، في منطقة اركويت بالخرطوم، ما أسفر عن عدد من الجرحى، بحسب شهود عيان.

فيما انتشرت عناصر من الشرطة وقوات الدعم السريع السودانية، انتشارا مكثفا قبيل ساعات من انطلاق الاحتجاجات.

كانت قوى الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات) أعلنت تنظيم مواكب جماهيرية، الأحد، تحت اسم «مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية»، محذرة المجلس العسكري من «التضييق» و«ممارسة العنف» ضدها.

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وفي إطار متصل تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث نشر العديد النشطاء فيديوهات وصور تفاعلا مع خروج الاحتجاجات الحاشدة في السودان.