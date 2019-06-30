5 قتلى بالسودان بقمع "مليونية 30 يونيو"

أعلنت لجنة أطباء السودان المعارضة، مساء الأحد ، ارتفاع حصيلة قتلى قمع السلطات لـ"مليونية 30 يونيو"، إلى 5 قتلى في مدينة أم درمان وذلك بعد مقتل متظاهر برصاص الأمن، في مدينة عطبرة خلال التظاهرات المطالبة بتسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين.



وأطلقت قوات الأمن السودانية، الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الذين اتجهوا للقصر الجمهوري.

وسبق أن دعا تجمع المهنيين السودانيين، المتظاهرين الذين خرجوا في المليونية التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير، للتوجه إلى القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله: إن آلاف السودانيين توجهوا إلى وزارة الدفاع في الخرطوم اليوم الأحد، لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، بينما أطلقت قوات الأمن النار في الهواء