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محدث: سقوط 4 مدنيين عقب هجوم الكيان الصهيوني الصاروخي على دمشق "فيديو"

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 1208
محدث: سقوط 4 مدنيين عقب هجوم الكيان الصهيوني الصاروخي على دمشق "فيديو"

قال التلفزيون السوري الرسمي إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ على محيط دمشق وحمص وتسقط عددا منها.

 وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" قبل قليل، إنه سمع دوي انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق.

وأفاد مراسلو وكالات أنباء عالمية بسماعهم دوي انفجارات ضخمة في العاصمة دمشق.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن طائرات حربية تابعة للكيان الصهيوني أطلقت عدة صواريخ باتجاه الأراضي السورية من الأجواء اللبنانية.
 

وقالت لاحقا إن "4 شهداء مدنيين بينهم طفل رضيع ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق وإصابة 21 آخرين بجروح تلقوا العلاج اللازم".


من جهتها نقلت "روسيا اليوم" عن مصدر عسكري سوري قوله بأن الصواريخ استهدفت عدة نقاط عسكرية في ريف حمص الغربي.


وحسب مراسل "روسيا اليوم" فإن أنباء وردت عن استهداف مركز البحوث في جمرايا.

كما أشار إلى أن انفجارا هز المطار الشراعي جنوب غرب دمشق الذي توجد فيه قواعد للدفاع الجوي

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