7 قتلى و181 مصابا بقمع "مليونية 30 يونيو"بالسودان.. والأمن يقتحم المستشفيات



أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد 30 يونيو ، سقوط 7 قتلى جراء الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن وإصابة 181 شخصاً بينهم 27 إصابة بطلق ناري"، وفق وكالة السودان الرسمية للأنباء.



وقال وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار، إن الإصابات سجلت في عدد من المدن".



وأشار إلى وقوع "50 إصابة نتيجة للتدافع وسقوط المحتجين على الأسلاك الشائكة" دون مزيد من التفصيل.

وقالت لجنة الأطباء، إن "قوات مسلحة اقتحمت مستشفى القاضرف (جنوب شرق) وأطلقت الرصاص الحي بداخل حرمه ماأدى إلى وقوع إصابات".

وكانت لجنة أطباء السودان المعارضة، أعلنت مساء الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى قمع السلطات لـ"مليونية 30 يونيو"، إلى 5 قتلى في مدينة أم درمان.

وتابع البيان: "اقتحمت مليشيات المجلس العسكري الانقلابي مستشفى القضارف وأطلقت الرصاص الحي بداخله".

وسبق أن دعا تجمع المهنيين السودانيين، المتظاهرين الذين خرجوا في المليونية التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير، للتوجه إلى القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.

وتأتي التطورات في اليوم ذاته الذي تنتهي فيه مهلة الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين في السودان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله: إن آلاف السودانيين توجهوا إلى وزارة الدفاع في الخرطوم اليوم الأحد، لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، بينما أطلقت قوات الأمن النار في الهواء.

وأطلقت قوات الأمن السودانية، الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الذين اتجهوا للقصر الجمهوري.

فيما أشارت قناة الجزيرة إلى أن قوات الأمن، أغلقت كافة جسور الخرطوم المؤدية لمقر وزارة الدفاع، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المكان.