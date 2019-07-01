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انقطاع المياه عن مدينتي "جمصة" و"بنها" اليوم

منذ 4 يوم
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انقطاع المياه عن مدينتي "جمصة" و"بنها" اليوم


أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه عن مدينة "جمصة"، يوم الإثنين 8 يوليو من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 11 صباح الثلاثاء؛ لتوقف محطة مياه "جمصة" عن العمل ، لتستمر بذلك مشكلة قطع المياه عن المواطنين في العديد من المحافظات وسط استغاثات الأهالي وتجاهل حكومي. 

وأثار إعلان شركة المياه قلق الأهالي بسبب عدم توفر بديل لمياه الشرب، وتأثر المنشآت الحيوية في مقدمتها المستشفيات بطول ساعات قطع المياه. 
اقرأ أيضا   : لمدة 12 ساعة.. قطع مياة الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة

وأعلنت شركة المياه بـ "بنها" عن نيتها قطع المياة عن المدينة لمدة 8 ساعات، من الساعة التاسعة مساء، وحتى الساعة الخامسة فجر الثلاثاء 2 يوليو. 

وتعرّضت مدينة "طنطا" أيضاً لقطع المياة لمدة 12 ساعة متواصلة، دون قيام الحكومة بتوفير مياه بديلة.

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