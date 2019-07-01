Responsive image

25º

3
يوليو

الأربعاء

26º

3
يوليو

الأربعاء

 خبر عاجل
  • مراسل الجزيرة: الانتحاري هو أيمن السميري المطلوب لقوات الأمن التونسية، حيث فجر نفسه بعد محاصرته في منطقة الانطلاقة ، ولم يسفر التفجير عن أي إصابات
     منذ 4 ساعة
  • الداخلية التونسية تعلن عدم وقوع إصابات في التفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة الانطلاقة غرب تونس
     منذ 4 ساعة
  • انتحاري يفجر نفسه في منطقة حي الانطلاقة غرب تونس
     منذ 4 ساعة
  • مشرعون أمريكيون يطالبون وزارة الخارجية بتفسير قرارها باستثناء السعودية من قائمة الدول المعروفة بتجنيد الأطفال في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2019
     منذ 11 ساعة
  • مقتل 14 بحارا روسيا جراء حريق على متن غواصتهم
     منذ 12 ساعة
  • رئيس مؤتمر أوبك: قررنا تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمد 9 شهور
     منذ 14 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:12 صباحاً


الشروق

4:52 صباحاً


الظهر

11:59 صباحاً


العصر

3:34 مساءاً


المغرب

7:05 مساءاً


العشاء

8:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قتلى وجرحى جراء غارات صهيونية لى دمشق.. ودفاعات سوريا تتصدى للعدوان

منذ يوم
عدد القراءات: 599
قتلى وجرحى جراء غارات صهيونية لى دمشق.. ودفاعات سوريا تتصدى للعدوان

لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم طفل وأصيب 21 آخرون بجروح، جراء قصف قوات الاحتلال محيط العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الاثنين
ومن جانبها أصدرت وزارة الدفاع السورية بيانًا، أشارت فيه  إلى أن الدفاعات الجوية تصدّت للهجوم الذي شُن من المجال الجوي اللبناني تم إسقاط عدد من الصواريخ، مؤكدة على وقوع ضحايا نتيجة القصف.

ومن جانبه قال قائد ميداني في قوات النظام السوري:  طائرات إسرائيلية أطلقت أكثر من 7 صواريخ عند منتصف ليل الأحد وتصدت منظومات الدفاع الجوي السوري لها وأسقطت عدداً منها في جنوب غرب العاصمة دمشق، كما استهدفت تلك الطائرات ثلاث نقاط عسكرية بمحافظة حمص هي الفوج 84 التابع للدفاع الجوي السوري وموقعين في منطقتي فيروزة وأم حارتين غرب حمص وأن اكثر من 10 مصابين من القوات الحكومية وصلت إلى مشافي حمص.

&

 

وتأتي الغارات بعد أيام من قمة أمنية حضرها ممثلين عن إسرائيل وأمريكا وروسيا انعقدت بالقدس المحتلة، وتناولت قضايا بينها الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

يُجدر الإشارة إلى أن تلك الغارات لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق وشن الاحتلال غارات على مناطق عدة بسوريا منها "ريف دمشق وريف حمص الغربي، والقنيطرة" ما ألأسفر عن وقوع ضحايا مدنيين.

&

;

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers