قتلى وجرحى جراء غارات صهيونية لى دمشق.. ودفاعات سوريا تتصدى للعدوان

لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم طفل وأصيب 21 آخرون بجروح، جراء قصف قوات الاحتلال محيط العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الاثنين

ومن جانبها أصدرت وزارة الدفاع السورية بيانًا، أشارت فيه إلى أن الدفاعات الجوية تصدّت للهجوم الذي شُن من المجال الجوي اللبناني تم إسقاط عدد من الصواريخ، مؤكدة على وقوع ضحايا نتيجة القصف.

ومن جانبه قال قائد ميداني في قوات النظام السوري: طائرات إسرائيلية أطلقت أكثر من 7 صواريخ عند منتصف ليل الأحد وتصدت منظومات الدفاع الجوي السوري لها وأسقطت عدداً منها في جنوب غرب العاصمة دمشق، كما استهدفت تلك الطائرات ثلاث نقاط عسكرية بمحافظة حمص هي الفوج 84 التابع للدفاع الجوي السوري وموقعين في منطقتي فيروزة وأم حارتين غرب حمص وأن اكثر من 10 مصابين من القوات الحكومية وصلت إلى مشافي حمص.

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وتأتي الغارات بعد أيام من قمة أمنية حضرها ممثلين عن إسرائيل وأمريكا وروسيا انعقدت بالقدس المحتلة، وتناولت قضايا بينها الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

يُجدر الإشارة إلى أن تلك الغارات لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق وشن الاحتلال غارات على مناطق عدة بسوريا منها "ريف دمشق وريف حمص الغربي، والقنيطرة" ما ألأسفر عن وقوع ضحايا مدنيين.

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سقوط صاروخ معادي في منطقه سكنيه في دمشق

ووقوع إصابات في صفوف المدنيين في منطقة #صحنايا ومحيطها نتيجة تطاير زجاج المنازل على خلفية انفجار قوي وقع بالقرب من المنطقة وسيارات الإسعاف تتجه نحو المكان، في حين تندلع النيران من محور #جمراياpic.twitter.com/2d5l8naJ9P — ramarmrom (@ramarmrom6) June 30, 2019

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