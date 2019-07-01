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تُركيا تُهدد حفتر بالتدخل العسكري .. وحراك ليبيا يستنجد بالسيسي

منذ يوم
عدد القراءات: 1270
تُركيا تُهدد حفتر بالتدخل العسكري .. وحراك ليبيا يستنجد بالسيسي

أشارت وزارة الخارجية التركية مساء أمس الأحد، إلى أن قوات الجيش الوطني التابعة لحفتر احتجزت 6 من مواطنيها في ليبيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، طالبت فيه الوزارة من قوات حفتر الإفراج عن مواطنيها الستة في أسرع وقت، معتبرة عملية الاحتجاز من أعمال قطاع الطرق والقراصنة.

وفي خاتم بيانها أكدت الخارجية التُركية، على أنه في حال  لم يحدث ذلك الإفراج، فستعتبر قوات حفتر هدفا مشروعا للجيش التركي.
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تلك التهديدات دفعت "عقيلة صالح" القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية التابعة لحفتر، إلى إعلان حالة التعبئة والنفير العام في كامل البلاد.

يُجدر الإشارة إلى أن حفتر كان قد امر قواته الجمعة الماضية، باستهداف سفن وشركات تركية وحظر الرحلات من وإلى تركيا وتوقيف الرعايا الأتراك في ليبيا.
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صورة ( لم نتمكن من معرفة مدى صحتها ) لخطاب من ما يدعى حراك ليبيا الموالى لخليفه حفتر يستنجد بالسيسي ويطلب منه التدخل عسكريا وضرب الأهداف التركيه العابرة بالبحر المتوسط

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