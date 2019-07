بسبب مقابلتها بن سلمان.. زعيم المُعارضة يُهاجم "تيريزا ماي"

هاجم زعيم المعارضة البريطانية "جيرمي كوربين" رئيسة الوزراء "تيريزا ماي"، بسبب مقابلتها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" على هامش مؤتمر قمة العشرين الذي انعقد في اليابان.

جاء ذلك في تغريدة كتبها كوربين قال فيها: في الوقت الذي ترى الأمم المتحدة أكبر كارثة يمكن الوقاية منها، ترى هذه الحكومة المحافظة فرصة لبيع الأسلحة مع حليفها في الحرب محمد بن سلمان.

كما استشهد كوربين بتقرير للأمم المتحدة عن اليمن، الذي أقر بأنه يعاني من أكبر كارثة إنسانية جراء الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية.

Where the UN sees "humanity’s biggest preventable disaster" this Conservative government sees an arms sales opportunity with its war ally Mohammed bin Salman.https://t.co/rNCtIdGW8i