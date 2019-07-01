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قوات حفتر تفرج عن الأتراك المحتجزين بعد تهديدات أنقرة

منذ يوم
عدد القراءات: 824
قوات حفتر تفرج عن الأتراك المحتجزين بعد تهديدات أنقرة

أعلنتوزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين 1 يوليو ، إن قوات اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر أفرجت عن المواطنين الأتراك الستة الذين كانت اعتقلتهم في وقت سابق ، ويأتي ذلك بعد يومين على تهديد أنقرة باستهداف قوات حفتر في حال لم يتم إطلاق سراحهم.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، قوله إنه "جرى إخلاء سبيل 6 بحارة أتراك، كانوا محتجزين لدى قوات حفتر"، وأضافت أنهم "عادوا إلى السفينة مع أصحاب الشركة الليبيين، وقرروا مواصلة عملهم بإرادتهم".
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وحذّرت تركيا في بيان لها الأحد ، قوات حفتر، بأنها ستكون "هدفًا مشروعا إذا لم تفرج فورا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها وعددهم 6 وليس 2 كما زعم جيش حفتر".
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وقالت إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".
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