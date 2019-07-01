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هجوم على مكتب بريد بسيناء وسرقة الأموال بعد احتجاز العاملين

منذ يوم
عدد القراءات: 769
هجوم على مكتب بريد بسيناء وسرقة الأموال بعد احتجاز العاملين

استولي مجهولون خلال هجوم مسلح ، اليوم الإثنين 1 يوليو ، على جميع الأموال (75 ألف جنيه) ، بمكتب بريد "الروضة" بمحافظة شمال سيناء،  بعد احتجاز جميع العاملين بالمكتب في أحد الغرف. 
وأفاد شهود عيان في تصريحات صحفية: "هاجمت مجموعة ملثمة، مكتب بريد قرية الروضة، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ 75 ألف جنيه، تحت تهديد السلاح" ، بعد تثبيث الموظفين بمكتب بريد الروضة شرق بئر العبد، حيث كانوا يستقلون سياره بيك آب. 
يشار إلي أن مكتب بريد "الروضة" يعمل خصيصاً من أجل صرف معاشات ومستحقات الورثة بعد حادث مسجد "الروضة" ، بعد وقوع حادث بشع في نوفمبر 2017 عندما قام مسلحون بقتل أكثر من 300 مُصلٍّ وإصابة أكثر من 1000 جريح أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.
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يذكر أنه منذ يومين تم ﺗﻔﺠﻴر البرج الكهربائي ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺑﺌﺮ ﺍﻟﻌﺒﺪ" ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻭﺳﻂ سيناء، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺮﺝ ﺍﻟﻤُﻐﺬّﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﺤﻄﺔ كهرباﺀ "ﺑﻐﺪﺍﺩ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬﻱ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ "ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ" ﻭ"ﻧﺨﻞ" ﺑﻮﺳﻂ سيناء ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ عناصر مسلحة".

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