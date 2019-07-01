ارتفاع قتلي الاحتجاجات بالسودان إلى 10 أشخاص

ارتفع عدد قتلى احتجاجات الأحد 30 يونيو ، في السودان إلى 10 أشخاص استنادا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى ، ضمن التظاهرات "المليونية" للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل أبريل الماضي، من أجل تسليم السلطة فورا للمدنيين.

ومساء الأحد أعلنت وزارة الصحة السودانية سقوط 7 قتلى جراء الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن وإصابة 181 شخصاً بينهم 27 إصابة بطلق ناري، فيما قال وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار إن "الإصابات سجلت في عدد من المدن".

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وسبق أن دعا تجمع المهنيين السودانيين، المتظاهرين المشاركين في المليونية الي حجرت الأحد إلى التوجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم.



إلى ذلك أعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، الإثنين، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان غربي العاصمة، عقب احتجاجات حاشدة شهدتها المدنية الاحد.



وقالت "لجنة أطباء السودان المركزية"، في بيان: "تم العثور صباح اليوم على 3 أجساد طاهرة لشهداء كرام بمدينة أم درمان".

وقال مصدر طبي، للأناضول، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن "المواطنين تجمهروا عقب العثور على جثث المحتجين الثلاثة، وأحاطوا بالمكان، ورفضوا تسليم الجثث للسلطات المختصة، إلا بحضور وكيل نيابة".

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وفي وقت سابق، أعلنت أعلنت وزارة الصحة السودانية سقوط 7 قتلى وإصابة 181 في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى، الأحد.