"النهضة" تدعو لتعديل قانوني لحل أزمة غياب "الدستورية"

دعت حركة النهضة التونسية لتعديل قانوني يحل أزمة غياب المحكمة الدستورية، والتي كان وجودها سيحل أمثال الإشكالات المرتقبة ، في ظل الوضع الصحي غير المستقر للرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وخشية من حصول شغور بالكرسي الرئاسي.

واقترحت النهضة تعديل قانون "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" بحيث تتولى مهام "المحكمة الدستورية" فيما يتعلق بإجراءات ملء الشغور في منصب رئيس الجمهورية .

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وفسرت حركة "النهضة"، عبر بيان وصل الأناضول نسخة منه، دعوتها إلى تعديل قانون "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" بـ"الجدل الذي أثاره تأخر تركيز (إنشاء) المحكمة الدستورية والفراغ المؤسسي المترتب عنه في خصوص بعض الصلاحيات الممنوحة لها وتحديدا إقرار الشغور الوقتي أو الدائم في رئاسة الجمهورية".

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وعقب التدهور المفاجئ، قبل أيام، في الحالة الصحية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 92 عاما، أثير جدلا بشأن معضلة دستورية تتمثل في الجهة التي ستتولى إجراءات إعلان شغور منصبه، والتمهيد لانتخاب رئيس جديد.

إذ حالت خلافات بين الكتل البرلمانية، حتى الآن، دون إنشاء محكمة دستورية؛ وهي الجهة المخولة وفق الدستور بتولي إجراءات ملء الفراغ السياسي في هذا المنصب الرفيع.



وتابع البيان أن حركة "النهضة" تقترح "تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتتولى اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال".

وفي مارس الماضي، أخفق البرلمان، للمرة الخامسة، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛ وذلك بسبب غياب التوافق بين الكتل النيابية حول المرشّحين.