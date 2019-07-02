جرحى في هجوم حوثي على مطار "أبها" السعودي

شنت جماعة أنصار الله "الحوثية" هجوما بطائرات مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي جنوب السعودية، ونتج عنه إصابة نحو تسعة جرحى في المواقف الخارجية للمطار.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي لجماعة الحوثي، الذي أكد على أن قواته نفذت عمليات واسعة بطائرات مسيرة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي، ما أدى إلى توقف الملاحة في المطار وإصابته بالشلل.

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وكانت قوات جماعة أنصار الله قد أعلنت أنها ستوسع نطاق هجماتها داخل السعودية ردا على ما تصفه بالعدوان والحصار باليمن، بينما يهدد التحالف برد قاسٍ على هجمات الحوثيين.