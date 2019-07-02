سوريا تُطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية

طالبت الخارجية السورية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار اعتداءات العدوان الصهيوني.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية السورية يوم أمس الاثنين، أشارت فيه إلى أن العدوان الإسرائيلي الغادر يأتي في إطار محاولات تل أبيب المستمرة لإطالة أمد الأزمة في البلاد والحرب.

وتضمن البيان رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن قالت فيه: أقدمت سلطات الاحتلال صباح أمس الاثنين على الاعتداء مجددا على أراضي سورية، في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين.

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وحسب البيان فإن القوات الصهيونية أطلقت موجات متتالية من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، واستهدفت محافظات دمشق وريف دمشق وحمص، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفلة، وجرح 21 آخرين معظمهم من النساء والأطفال وإلحاق دمار بمساكن المواطنين وممتلكاتهم.

وأضافت الخارجية السورية: الاعتداءات الإسرائيلية لم تفلح في ترهيب الشعب السوري بل زادته إصرارا على التمسك بحتمية انتصاره، واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو عام 1967، مُشيرة إلى أن تلك الاعتداءات الصهيونية ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه الإدارة الأمريكية.

واختتمت الوزارة بيانها مُطالبة بتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات، وأن يفرض على إسرائيل احترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعبين السوري والفلسطيني.