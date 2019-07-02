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قوات حفتر تعتزم شن غارات على طرابلس

منذ 19 ساعة
عدد القراءات: 564
قوات حفتر تعتزم شن غارات على طرابلس

أكد قائد عسكري في قوات حفتر، على أن قواته ستشن غارات عسكرية مكثفة على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك حسب ما نقله موقع "عربي21" عن مصدر بقوات الوفاق، حيث أشار المصدر إلى أن قوة حماية غريان وقوة أخرى تابعة للمنطقة الغربية بقيادة اللواء أسامة الجويلي، سيطرت على محوري أبو شيبة والقواسم وسط غريان، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات حفتر التي تتخذ من المدينة مركزا لعملياتها منذ بدء الهجوم على طرابلس مطلع أبريل الماضي.
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يُجدر الإشارة إلى أن تلك التهديدات، تأتي بعد أيام من سيطرة حكومة الوفاق على مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس، بعد معارك مع قوات حفتر  التي بدات هجومها الأربعاء الماضي.
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