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منذ انتخاب ترامب.. الرياض ضاعفت شراءها لأذون الخزانة الأمريكية

منذ 18 ساعة
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منذ انتخاب ترامب.. الرياض ضاعفت شراءها لأذون الخزانة الأمريكية

 ضاعفت المملكة العربية السعودية شراءها لأذون الخزانة الأمريكية ، منذ انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة أواخر 2016.

جاء ذلك حسب إفادة وكالة "بلومبرج" الأمريكية يوم أمس الاثنين، والتي أشارت إلى أن مشتريات السعودية لأذونات الخزانة  ارتفع من 97 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2016 قبل شهر من انتخابه، إلى 177 مليار دولار حتى إبريل 2019، وبذلك أصبحت الرياض أكبر الدائنين الأجانب للولايات المتحدة بين 12 دولة أبرزها الصين واليابان وبريطانيا.
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وحسب بلومبرج، فإن تلك الأذونات تأتي وسط استعداد ترمب للتغاضي عن أي دليل يورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" بقنصلية بلاده في اسطنبول.
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