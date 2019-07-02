Responsive image

28º

7
يوليو

الأحد

26º

7
يوليو

الأحد

 خبر عاجل
  • روحاني في اتصال مع ماكرون: الضغوط الأمريكية على إيران إرهاب وحرب اقتصادية ويجب وقف كل أشكال العقوبات
     منذ 10 ساعة
  • الخارجية الأمريكية: نتطلع لإعادة تشغيل الإنترنت بـ السودان ومحاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين السلميين
     منذ 11 ساعة
  • بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما من التصعيد في ليبيا ويؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار والعودة للحوار.
     منذ 15 ساعة
  • رويترز: مسؤول بريطاني في مجال عمليات التجارة البحرية يقول إنه اتصل بالناقلة باسفيك فوياجر في بحر العرب والناقلة "آمنة وبخير".
     منذ 17 ساعة
  • رويترز عن وكالة الأنباء والتليفزيون الإيرانيين: إيران تنفي تقارير "مفبركة" عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.
     منذ 17 ساعة
  • الخارجية الروسية: احتجاز الناقلة الإيرانية يتعارض مع تصريحات الاتحاد الأوربي بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:14 صباحاً


الشروق

4:54 صباحاً


الظهر

11:59 صباحاً


العصر

3:35 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

رئيس الموساد: اتفاقات السلام مع الأردن ومصر ذات قيمة إستراتيجية

منذ 5 يوم
عدد القراءات: 1920
رئيس الموساد: اتفاقات السلام مع الأردن ومصر ذات قيمة إستراتيجية

أكد "يوسي كوهين" على أن اتفاقات السلام مع كل من الأردن ومصر ذات قيمة استراتيجية، مُشيرًا إلى انضمام بعض الدول العربية سرا لدائرة السلام مع إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات لكوهين خلال مؤتمر هرتسيليا الذي ينظمه معهد السياسات والإستراتيجية الإسرائيلي، قال فيها: هناك دولا عربية في المنطقة تعترف بإسرائيل، وتعترف بحق إسرائيل في الوجود باعتبارها حقيقة واقعية، وبناء على ذلك تقيم معها علاقات تعاون، من خلال الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
اقراء ايضا :  رئيس الموساد يكشف عن علاقات سرية مع دول عربية

وأضاف رئيس الموساد: على الرغم من أن هذه الدول لا يوجد معها علاقات سلام رسمية، إلا أنها تشاركنا بالفعل المصالح والتعاون المتنوع، وقنوات الاتصال بيننا وبينها مفتوحة، موضحًا أن الموساد هو من قاد الطريق إلى اللقاءات التي عُقدت في سلطنة عُمان أكتوبر الماضي.
 
كما زعم كوهين أن إيران هي التي تقف وراء الهجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج، وعلى منشآت النفط السعودية، ومنطقة السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، مُدعيًا أن القيادة الغيرانية هي من صادقت على قرار تنفيذ الهجمات التي نفذها الحرس الثوري.
اقراء ايضا :  رئيس الموساد السابق يكشف التعاون الوثيق مع الاستخبارات السعودية

 
وقال: "الجدل حول هوية المسؤول عن الهجمات هو أمر حيوي، ولكن بعد ذلك أخبركم، على وجه اليقين ومن أفضل مصادر المخابرات الإسرائيلية والغربية على حد سواء، بأن إيران هي التي تقف وراء هذه الهجمات".

وأضاف: "لقد تمت المصادقة على تنفيذ الهجمات، من قبل القيادة الإيرانية، ونفذها الحرس الثوري والموالون له"، بحسب قوله.

واختتم تصريحاته قائلاً مُعلقًا على الوضع الفلسطيني حيث قال: حركة حماس تحاول بكل قوتها "إشعال النار"، في الضفة الغربية المحتلة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers