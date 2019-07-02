رئيس الموساد: اتفاقات السلام مع الأردن ومصر ذات قيمة إستراتيجية

أكد "يوسي كوهين" على أن اتفاقات السلام مع كل من الأردن ومصر ذات قيمة استراتيجية، مُشيرًا إلى انضمام بعض الدول العربية سرا لدائرة السلام مع إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات لكوهين خلال مؤتمر هرتسيليا الذي ينظمه معهد السياسات والإستراتيجية الإسرائيلي، قال فيها: هناك دولا عربية في المنطقة تعترف بإسرائيل، وتعترف بحق إسرائيل في الوجود باعتبارها حقيقة واقعية، وبناء على ذلك تقيم معها علاقات تعاون، من خلال الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

اقراء ايضا : رئيس الموساد يكشف عن علاقات سرية مع دول عربية

وأضاف رئيس الموساد: على الرغم من أن هذه الدول لا يوجد معها علاقات سلام رسمية، إلا أنها تشاركنا بالفعل المصالح والتعاون المتنوع، وقنوات الاتصال بيننا وبينها مفتوحة، موضحًا أن الموساد هو من قاد الطريق إلى اللقاءات التي عُقدت في سلطنة عُمان أكتوبر الماضي.



كما زعم كوهين أن إيران هي التي تقف وراء الهجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج، وعلى منشآت النفط السعودية، ومنطقة السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، مُدعيًا أن القيادة الغيرانية هي من صادقت على قرار تنفيذ الهجمات التي نفذها الحرس الثوري.

اقراء ايضا : رئيس الموساد السابق يكشف التعاون الوثيق مع الاستخبارات السعودية



وقال: "الجدل حول هوية المسؤول عن الهجمات هو أمر حيوي، ولكن بعد ذلك أخبركم، على وجه اليقين ومن أفضل مصادر المخابرات الإسرائيلية والغربية على حد سواء، بأن إيران هي التي تقف وراء هذه الهجمات".

وأضاف: "لقد تمت المصادقة على تنفيذ الهجمات، من قبل القيادة الإيرانية، ونفذها الحرس الثوري والموالون له"، بحسب قوله.

واختتم تصريحاته قائلاً مُعلقًا على الوضع الفلسطيني حيث قال: حركة حماس تحاول بكل قوتها "إشعال النار"، في الضفة الغربية المحتلة.

​