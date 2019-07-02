سقوط سياره ميكروباص تقل فريق كرة قدم.بالجيزة. وإصابة نحو 18 شخص

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سقطت منذ قليل سيارة ميكروباص بترعة برطس بطريق أوسيم بمحافظة الجيزة تقل وتم نقلهم إلى مستشفي اوسيم المركزي

شهد طريق أوسيم بمحافظة الجيزة، سقوط سيارة ميكروباص بترعة "برطس"، كانت تقل فريق كرة القدم بنادي المنصورية، أثناء ذهابهم لأداء مباراة كرة القدم بنادي الكوم الأحمر.

وأفادت مصادرنا الخاصة أن الحادث تم منذ قليل، وتم نقل المُصابين إلى مُستشفى أوسيم المركزي لتلقي العلاج.

وكشف المصدر عن أسماء المُصابين، الذي تنوعت أعمارهم مابين الـ10 سنين إلى 42 عام، والمُصابين هم...



1 صبري أمين شحاتة السن 14المنصوريه

2/محمد احمد سيد 15سنه المنصورية

3/محمد عماد سعيد السن 17سنه المنصورية

4/احمد سعد محمود 14سنه المنصورية

5/محمد سامي محمد 15 المنصورية

6/عبد الرحمن علي عبد الرحمن السن16سنه المنصوريه

7/باسل عبد الكريم علي السن 13سنه المنصورية

8/سامي علي علي السن 9سنوات المنصورية

9/فرج رزق فرج السن 15سنه المنصوريه

10/عبد الكريم علي محمد السن42المنصوريه

11/محمدعبد الكريم علي السن 20سنه المنصورية

12/ محمد محمود عبد الفتاح السن 16سنه المنصورية

13/طاهر فتحي جلال السن 37سنه المنصورية

14/محمود منشاوي 30سنه المنصورية

15/محمد عبد الهادي لطفي السن 16سنه المنصورية

16/محمد عبد العزيز فوزي السن 22سنه المنصورية

17/طارق جمال عبد العزيز السن12المنصوريه

18/محمد عوض عثمان السن 12سنه المنصورية

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