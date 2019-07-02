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فاينانشال تايمز: دول الخليج أعطوا الضوء الأخضر لعسكر السودان لفض الاعتصام

منذ 15 ساعة
عدد القراءات: 548
فاينانشال تايمز: دول الخليج أعطوا الضوء الأخضر لعسكر السودان لفض الاعتصام

أشارت صحيفة بريطانية إلى إقدام دول الخليج على الاستثمار في القرن الأفريقي، مؤكدة على أنهم أعطوا الضوء الأخضر لعسكر السودان لفض الاعتصام.
 
جاء ذلك في تقرير نقلته صحيفة "الفايننشال تايمز"، نقلت فيه تصريحات طبيب سوداني يُدعى "سلمان أسامة، الذي أكد على أن  كل المشاكل التي يعاني منها الشعب السوداني لها علاقة بالسعودية والإمارات ومصر، مُشيرًا إلى أن تلك الدول كانت تدعم نظام المخلوع عمر البشير، وهم الآن يدعمون المجلس العسكري أيضا.

وحسب تصريحات الطبيب السوداني،فإن السعودية والإمارات تعقدان الآمال على قادة السودان العسكريين لحماية مصالحهما، ومن بينها إبقاء القوات السودانية ضمن التحالف الذي تقوده الرياض في الحرب على جماعة اليمن.
اقراء ايضا :  "المعارضة السودانية تدعو لعصيان مدني.. في هذا الوقت

 واختتم أسامة تصريحاته قائلاً: اهتمام دول الخليج بالقرن الأفريقي ينبع من حرصها على استغلال الأسواق الكبيرة في تلك المنطقة، لافتة إلى مصالح إستراتيجية تتمثل في رغبة تلك الدول في الاستفادة من موارد المنطقة الزراعية وضمان استخدام موانئها ومصالحها الاقتصادية الأخرى.
 

 

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