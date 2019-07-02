إعلامي كويتي: القضية الفلسطينية لم تعد شأنا عربيا

زعم الإعلامي الكويتي "أحمد الجار الله" رئيس تحرير صحيفة السياسة، أن القضية الفلسطينية لم تعد شأنا عربيا، مُشيرًا إلى أنه لا أحد عليه أن يخجل من علاقاته مع إسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة كتبها الجار الله على تويتر قال فيها: إسرائيل دولة موجودة بغض النظر عن المتسبب بذلك، مُتابعًا: على من نضحك، نحن ندفع الأموال للقدرات الفلسطينية ويردون علينا بالشتائم وقلة الأدب.

واختتم الإعلامي الكويتي تغريدته المليئة بالأخطاء الإملائية قائلاً: لم يعد التطبيل لفلسطين شيئا شعوبيا عربيا.

يأتي ذلك بعد أيام من هجوم إعلامي سعودي على الفلسطينيين والقدس المُحتلة والمسجد الأقصى، حيث قلل من القضية الفلسطينية شاتما الفلسطينيين وواصفا إياهم بـ"الشحادين".

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إسرائيل دوله موجوده خطأ من لايهم لكن القضيه الفلسطينيه لم تعد شأن عربي



في شأن فلسطيني إسرائيلي ودولي ولذا الكل عليه أن لايخجل أويداري وهويقيم



علاقه مع إسرائيل علي من نضحك نحن ندفع الاموال للقدرات الفلسطينيه



ويردون علينا شتائم وقله أدب ولم يعد التطبيل لفلسطين شئ شعبوي عربي — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) June 30, 2019

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