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إعلامي كويتي: القضية الفلسطينية لم تعد شأنا عربيا

منذ 5 يوم
عدد القراءات: 938
إعلامي كويتي: القضية الفلسطينية لم تعد شأنا عربيا

زعم الإعلامي الكويتي  "أحمد الجار الله" رئيس تحرير صحيفة السياسة، أن القضية الفلسطينية لم تعد شأنا عربيا، مُشيرًا إلى أنه لا أحد عليه أن يخجل من علاقاته مع إسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة كتبها الجار الله على تويتر قال فيها: إسرائيل دولة موجودة بغض النظر عن المتسبب بذلك، مُتابعًا: على من نضحك، نحن ندفع الأموال للقدرات الفلسطينية ويردون علينا بالشتائم وقلة الأدب.

واختتم الإعلامي الكويتي تغريدته المليئة بالأخطاء الإملائية قائلاً: لم يعد التطبيل لفلسطين شيئا شعوبيا عربيا.

يأتي ذلك بعد أيام من هجوم إعلامي سعودي على الفلسطينيين والقدس المُحتلة والمسجد الأقصى، حيث قلل من القضية الفلسطينية شاتما الفلسطينيين وواصفا إياهم بـ"الشحادين".

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