بعد لقاءها بـ"ابن سلمان".. نواب هولنديون يُهاجمون الملكة "ماكسيما"

هاجم نواب هولنديين الملكة "ماكسيما"، بسب لقاءها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، على هامش قمة العشرين في اليابان.

ومن جانبها اعتبرت معظم الأحزاب السياسية بالمجلس، أن سماح الحكومة للملكة بلقاء ابن سلمان المسئول عن جريمة قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، باعتبارها سفيرة للأمم المتحدة، أمرا غير مقبول وخطأ سياسي.

كما طالب نواب المعارضة الهولندية الأمم المتحدة، بضرورة وضع جريمة اغتيال خاشقجي نصب أعينها، مؤكدين على أن اللقاء بين الطرفين جاء في التوقيت الخاطئ.

وزير الخارجية ستيف بلوك بدوره قال إن اللقاء بين الملكة وولي العهد جاء بصفة الملكة ماكسيما سفيرة أممية، وإن قضية مقتل خاشقجي لم يتم تناولها خلال اللقاء.

وفي نفس السياق برر "ستيف بلوك" لقاء الملكة وولي العهد، بأنهتقوم بأداء مهامها، مُشيرًا إلى أنه في حال تم منع اللقاء فقد نكون بذلك قد خلطنا السياسة بالعمل المهم الذي تقوم به ماكسيما، فمثل هذه اللقاءات يجب أن تكون ذات علاقة بالموضوعات التمويلية فحسب، ويجب ألا يتم خلطها بالسياسة، ومن ثم نرى أنه من الصائب استمرار هذا اللقاء.

وأضاف بلوك: سبق وأعربنا لدى عدد من المحافل عن قلقها وردة فعلها الغاضبة حيال قتل خاشقجي، وأنهم مع تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بشأن الجريمة.

يُجدر الإشارة إلى أن مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "أغنيس كالامار"، كانت قد أعدت تقرير من 101 صفحة، وحمّلت فيه ولي العهد مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.