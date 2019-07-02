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امريكا تدعو لمحاسبة المجلس العسكري بالسودان

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 346
امريكا تدعو لمحاسبة المجلس العسكري بالسودان

دعت السفارة الأمريكية بالخرطوم، في بيان لها، الاثنين، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى محاسبة المجلس العسكري في السودان، على خلفية قتل المتظاهرين السلميين.
وقالت إن "استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين أمر يستحق الشجب، ويجب أن تحاسب السلطات العسكرية عن القتل الناتج".

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وأوضح البيان "أكدت مرة أخرى المظاهرات السلمية في الخرطوم والعديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء السودان في يوم أمس الأحد مطالبة الشعب السوداني بحكومة انتقالية يقودها مدنيون".

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ودعت السفارة إلى "التوصل إلى إتفاق على الفور حول تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظى بقبول واسع من الشعب السوداني".

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