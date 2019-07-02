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3 زوارق تابعه للكيان الصهيوني تخرق المياه اللبنانية

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 1127
3 زوارق تابعه للكيان الصهيوني تخرق المياه اللبنانية

قالت قيادة الجيش اللبناني ، في بيان لها ، عن قيام زوارق حربية لكيان الإحتلال الصهيوني ، بخرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 270 متراً.

وأضافت أن"زورقاً حربياً تابعاً للكيان الصهيوني ، أقدم بتاريخ 1/7/2019 الساعة 7.40، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 270 متراً، ولمدة 7 دقائق"، مشيرة إلى أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان".
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وفي بيانٍ لاحق، أفادت قيادة الجيش بأنّ "زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي أقدم، بتاريخ 1/7/2019 عند الساعة 5.00، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 3 دقائق، وأقدم على إلقاء قنبلة صوتية في المياه الإقليمية اللبنانية".

وأضاف البيان أنّه "عند الساعة 6.00، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 100 متر، ولمدة 3 دقائق".
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