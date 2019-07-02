"بالفيديو": ألاف الطلاب الجزائريون يحتجون ضد رموز النظام.. ويرحبون بإستقالة أحد الباءات

احتج آلاف الطلبة الجزائريون اليوم الثلاثاء 2 يوليو ، في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، للمطالبة برحيل رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، واحتفالا باستقالة رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب الذي كان أحد الباءات الذين طالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أشهر بإقالتهم.

وتوعد الطلاب بالخروج بقوة الجمعة المقبل، الذي يصادف الاحتفال بعيد استقلال الجزائر عن فرنسا، وهي الجمعة العشرين منذ بداية الحراك الشعبي، في 22 شباط/فبراير الماضي.

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وعبرت مسيرات الطلاب الشارع العربي بن مهيدي، بعد أن تجمعوا في ساحة الشهداء وسط العاصمة وصولا إلى ساحة البريد المركزي، ثم الجامعة المركزية الحكومية رافعين لافتات الحراك والأعلام الجزائر.

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وردد الطلاب أن أحد "الباءات" (بوشارب) انتهى، وبقي اثنان من "الباءات"، وسط تصفيق من المشاركين في المسيرة، ودعا المحتجون إلى استقالة كل من الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء، نور الدين بدوي.