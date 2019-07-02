وفاة نجل حاكم "الشارقة" في بريطانيا

توفي نجل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الشيخ خالد، في بريطانيا،أمس الاثنين 1 يوليو 2019 ، عن عمر يناهز 39 عام حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام", والذي توفي في بريطانيا.

وقال ديوان حاكم الشـارقة إن الأعلام في الإمارة ستنكس لمدة 3 أيام من يوم وصول جثمان الشيخ خالد والصلاة عليه. ولم يذكر الديوان أو الوكالة الإماراتية أسباب وفاة الشيخ خالد، ثاني أبناء حاكم الشـارقة.



وتابع البيان: "هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشـارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه في وقت لاحق".

يشار إلي أن القاسمي آخر الأبناء الذكور من نسل حاكم الشارقة، بعد وفاة نجله الشيخ محمد عام 1999.