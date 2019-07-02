دعوة للتحقيق بصفقات سلاح أمريكية أرسلتها الإمارات لحفتر

طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، روبرت مندينيز، بفتح تحقيق في صفقات السلاح بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات، وذلك على ضوء تقارير صحفية تحدث عن إرسال أبو ظبي أسلحة أمريكية إلى ليبيا لصالح اللواء المنشق خليفة حفتر ، حسب مجلة "ذا هيل" الأمريكية .

وأضافت "إن السيناتور الديمقراطي وجه الثلاثاء رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حذر فيها من "إمكانية أن تجبر واشنطن على وقف بيع السلاح للإمارات إذا ثبت فعليا إرسالها السلاح الأمريكي لمتمردين في ليبيا " ، حيث تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الأمريكي وخرقا مؤكدا لقرار الأمم المتحدة بحظر بيع الأسلحة لليبيا".

وخاطب مندينيز بومبيو بالقول: "من المؤكد أنك تدرك أنه إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فقد تكون(مايك بومبيو) ملزمًا بموجب القانون بإنهاء جميع صفقات بيع الأسلحة إلى الإمارات".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت الجمعة الماضية أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني عثرت على أربعة صواريخ "جافلين" الأمريكية في قاعدة يستخدمها عناصر من القوات التابعة للواء المنشق خليفة حفتر.

وأكدت أنّ العلامات المسجلة على الصواريخ الأمريكية تشير أنه تم بيعها للإمارات في العام 2008.