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السودانيون يستخدمون وسائل بديلة للانترنت للدعوة للعصيان المدني

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 334
السودانيون يستخدمون وسائل بديلة للانترنت للدعوة للعصيان المدني

دعا "تجمع المهنيين السودانيين"  اليوم الثلاثاء 2 يوليو ، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، للاعتماد على عدد من الوسائل البديلة لتكثيف الإعلام بفعاليات الجدول الثوري للأسبوعين القادمين، وذلك في ظل انقطاع خدمات الإنترنت عن البلاد منذ فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة "الخرطوم" في 3 يونيو الماضي. 

ودعا التجمع السوداني ، إلى "‏طباعة الجدول (الثوري) وتوزيعه على أوسع نطاق داخل الأحياء والأسواق والجوامع ودور العبادة المختلفة والطرقات والمواصلات العامة وكل أماكن التجمعات".

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وتابع "التجمع" أنه يمكن "إرسال رسائل نصية تحتوي على فعاليات الجدول لأي عدد من السودانيين يستطيعه أي منا، سواء للأفراد الذين نعرفهم أو بصورة عشوائية".

وأشار "التجمع" إلى أن جميع فعالياتنا الثورية منذ الآن وحتى تاريخ 14 يوليو (موعد العصيان المدني والاضراب السياسي الشامل)، تتمثّل في "العمل الدعائي المستمر والمكثف للمواكب المركزية المعلنة ‏يوم السبت 13 يوليو الجاري".
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