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ليبيا.. 40 قتيل جراء استهداف قوات حفتر مركز للهجرة غير الشرعية

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 379
ليبيا.. 40 قتيل جراء استهداف قوات حفتر مركز للهجرة غير الشرعية

شنت قوات اللواء المنشق "خليفة حفتر" ضربة جوية على مركز احتجاز لمهاجرين غير شرعيين في إحدى ضواحي العاصمة طرابلس، نتج عنها  سقوط 40 قتيلا و80 مصابا.

جاء ذلك حسب وكالة رويترز، التي أظهرت صور نشرها مسئولون ليبيون مهاجرين أفارقة يتلقون العلاج في مستشفى بعد الغارة التي نُفذت فجر اليوم الأربعاء، وأصابت مركز احتجاز للمهاجرين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس.

ومن جانبه أشار "أسامة علي" المتحدّث باسم فرق الإسعاف لـ"فرانس24"، إلى  أنّ هذه الحصيلة أولية والعدد مرشّح للارتفاع، موضحًا أن 120 مهاجرا كانوا داخل العنبر الذي أصيب إصابة مباشرة في الغارة.
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فيما أدانت  حكومة الوفاق في بيان لها الجريمة البشعة التي استهدف فيها الطيران التابع لحفتر، مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، والذي أدى إلى قتل وجرح العشرات، مُعتبرة أن هذا الهجوم الجبان يعتبر بمثابة جريمة قتل جماعي وجريمة حرب تضاف لقائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي يرتكبها حفتر.

 

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