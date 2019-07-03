تونس.. مطلوب أمني يُفجر نفسه بولاية "أريانة"

شهدت مدينة المنيهلة ولاية "أريانة" غرب العاصمة التونسية طرابلس مساء أمس الثلاثاء، انفجارا كبيرا.

جاء ذلك حسب إفادة وكالة "رويترز" التي أشارت إلى أن مطلوبا لدى أجهزة الأمن يدعى "أيمن السميري"، أقدم على تفجير نفسه عند مفترق النقرة بين حي التضامن وحي التحرير، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أصدرت بيانًا الاثنين الماضي، دعت فيه إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن شخص يُدعى "أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري"، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتجنبا لوقوع هجمات.

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