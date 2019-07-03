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مقتل شخص وإصابة 11 بحريق هائل بأحد مصانع 6 اكتوبر

منذ 17 دقيقة
عدد القراءات: 66
مقتل شخص وإصابة 11 بحريق هائل بأحد مصانع 6 اكتوبر


لقي شخص مصرعه و إصابة 11 أخرون، إثر حريق نشب بمصنع حورس لصناعة اطباق الفوم في المنطقة الصناعية الخامسة ب6 اكتوبر.

وحصلت "الشعب " علي بيانات المصابين و هم كالتالي:

ناجح يعقوب شحاته ٤٨ سنه نسبة الحريق ٤٠٪

أبانوب يوسف زرعة ٢٦سنه نسبة الحريق ٤٠٪

إيهاب مختار شحات ٢٤ سنه نسبة الحريق ٢٥٪
مينا كرم لمعى ٢٥سنه نسبة الحريق ٧٠٪ وجارى تحويله إلى
مستشفى إمبابة العام

محمد عبد الحليم زكى ٢٤ سنه نسبة الحريق ٥٠٪

كريم مسعد أحمد ١٦سنه نسبة الحريق ٣٥٪

ياسمين ناصر فاروق ٢٠سنه نسبة الحريق ٤٥٪

دميانا فايز بشرا ٢٨سنه كسر بالفخد الأيسر  ونسبة الحروق ٥٠٪ وطارى تحويلها إلى مستشفى الحوامدية

حسين ماكن ٢٦سنه نسبة الحروق ٢٥٪

ميرنا عوض محروس ١٥سنه نسبة الحريق ٣٠٪

 مارينا عوض محروس ١٧سنه نسبة الحروق ٣٠٪

جثه مجهولة الهوية

 

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