سيناتور يدعو خارجية امريكا للتحقيق بعلاقة الإمارات بأسلحة حفتر

دعا السيناتور الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية روبرت ميننديز عن ولاية نيوجرسي، رسالة يطالب فيه وزير الخارجية مايك بومبيو، التحقيق في الأسلحة الأمريكية التي عثر عليها بحوزة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ، مطالبا بتوضيح السبب الذي يدعو الحكومة الأمريكية لمواصلة بيع السلاح إلى الإمارات

وقال السيناتور في رسالته : "أكتب إليك بقلق كبير بشأن التقارير التي تتحدث عن تزويد الإمارات العربية المتحدة صواريخ جافلين المضادة للمصفحات للجنرال حفتر والجيش الوطني الليبي، ولو صح قيام الإمارات العربية المتحدة بنقل هذه الصواريخ فإن هذا سيكون خرقا واضحا لقانون الولايات المتحدة، ونقل للأسلحة كهذا سيكون انتهاكا لقرار الأمم المتحدة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا".

وأضاف السيناتور مخاطبا بومبيو: " أعلم أنك واع بأنك ملزم قانونيا بوقف صفقات السلاح كلها للإمارات في حال ثبتت صحة هذه المزاعم".

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وأكد "إن هذه ليست المرة الأولى في هذا العام الذي قامت فيها الإمارات بتزويد حفتر بالسلاح المصنع في أمريكا، في خرق واضح لقانون الولايات المتحدة، مشيرا إلى تقرير شبكة أنباء (سي أن أن) في شباط/ فبراير، الذي كشف عن تزويد الإمارات بعربات مضادة للألغام إلى جماعات وكيلة لها في اليمن، واحدة منها مرتبطة بجماعة مصنفة إرهابية.

ويدعو ميننديز بومبيو لتقديم ما توصلت إليه وزارته من نتائج تحقيق في عمليات نقل الإمارات السلاح إلى الجماعات الوكيلة في اليمن.