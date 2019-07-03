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تونس.. السبسي يُجدد حالة الطوارئ ويدعو للانتخابات

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 168
تونس.. السبسي يُجدد حالة الطوارئ ويدعو للانتخابات

قرر الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي" تجديد حالة الطوارئ، وتوقيع قرار بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الرئاسة التونسية "سعيدة قراش"، التي أكدت على أن السبسي سيمضي على تجديد حالة الطوارئ، كما سيُوقع على الأمر المتعلق بالانتخابات ودعوة الناخبين للتوجه لمكاتب الاقتراع، المقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل.

وفي سياق مُتصل أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية على حسابها الرسمي بـ"الفيسبوك" أن الرئيس التونسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج أمس الاثنين  بعد تعافيه من وعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس.
اقراء ايضا :تونس.. مطلوب أمني يُفجر نفسه بولاية "أريانة"

 

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