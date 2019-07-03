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كويتي يُهدد بتفجير نفسه أمام القنصلية المصرية بالكويت

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 187
كويتي يُهدد بتفجير نفسه أمام القنصلية المصرية بالكويت

هدد كويتي بتفجير نفسه أمام القنصلية المصرية في منطقة السلام بالكويت، بعد منعه من دخولها لإنجاز مُعاملة.

جاء ذلك حسب ما نقلته وسائل الإعلام، التي أشارت إلى أن المواطن الكويتي أحيل لأمن الدولة، بعد أن أحدث حالة من الفوضى والذعر أمام القنصلية.

ومن جانبه شرح مصدر دبلوماسي الحادثة بالتفصيل حيث قال: المواطن لم يكن أحد المراجعين، وليس له معاملة في القنصلية، وقد جاء إلى بوابة القنصلية وظل يسب ويهدد بتفجير القنصلية، ومن ثم حاول الدخول لكن رجال أمن السفارة منعوه مما أدى إلى مشاجرة وعراك معه قبل أن يخرج سكينًا محاولًا طعن أحد الحراس.

كما أشار المصدر إلى أنه تم إيقاف المواطن وتفتيشه؛ للتأكد من أنه لا يحمل أي متفجرات، وجرى تسليمه للسلطات الكويتية، وقد تمت إحالته إلى مخفر الصديق بعد استدعاء أمن السفارات.

يُجدر الإشارة إلى أن نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام السكنية قبل نحو ثلاثة أشهر قد أثار غضبًا نيابيًا وشعبيًا بسبب "الازدحام الذي يحدثه المراجعون"، وسط مطالبات بنقلها إلى المنطقة المخصصة للسفارات.

 

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