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بيان من حمله الدفاع عن علا القرضاوى وزوجها

منذ 17 دقيقة
عدد القراءات: 65
بيان من حمله الدفاع عن علا القرضاوى وزوجها

أصدرت حملة الدفاع عن علا القرضاوي وزوجها حسام خلف ، بيان عقب الأفراج عن السيدة علا ، اليوم الأربعاء 3 يوليو.

وجاء في البيان :_   أمرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019م بالإفراج عن السيدة علا يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية وذلك بعد احتجاز دام عامين.

وأضاف البيان "إن حملة الحرية لعلا وحسام تثمن قرار الإفراج، وتعتبره خطوة متأخرة ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتدعو جميع الجهات المختصة إلى أمرين:-

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الأول: تنفيذ هذا القرار فورا، ودون أي إبطاء لأي أسباب إدارية أو بيروقراطية من أي نوع، حيث إن الحالة الصحية للسيدة علا تقتضي خضوعها إلى أقصى رعاية صحية فورية.

والثاني: إلى الإفراج عن السيد المهندس حسام خلف زوج السيدة علا، والذي قبض عليه معها ووجهت إليه التهم ذاتها، وهو محتجز حتى الآن وقد تعذر حضوره لجلسه اليوم.

وشددت الحملة علي أنها ستظل تتابع عملية الإفراج لحظة بلحظة، إلى حين خروج المتهمين وعودتهما إلى منزلهما سالمين".

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