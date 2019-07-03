المشري: الدولة التي تترأس الاتحاد الأفريقي هي التي قصفت مخيم اللاجئين في تاجوراء

كشف رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري اليوم الأربعاء 3 يوليو ، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر،عن الدولة المسؤولة عن استهداف مخيم للمهاجرين الأفارقة في مدينة تاجوراء الثلاثاء والذي أدى إلى مقتل العشرات منهم.
و قال المشري إن "الدولة التي تترأس الاتحاد الأفريقي اليوم (مصر) هي التي قصفت المهاجرين الأفارقة ليلة البارحة في تاجوراء ، ما أدي إلي مقتل نحو 44 شخص وأصابة العشرات".
وجدد المسؤول الليبي المطالبة بـ"لجنة تقصي حقائق أممية لتحميل المسؤولية ووضع حد لهذه الانتهاكات".
الدولة التي تترأس الاتحاد الأفريقي اليوم هي التي قصفت المهاجرين الأفارقة ليلة البارحة في تاجوراء، لابد من لجنة تقصي حقائق أممية لتحميل المسؤولية ووضع حد لهذه الانتهاكات.— خالد المشري (@KhaledMeshri) July 3, 2019