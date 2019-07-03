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المشري: الدولة التي تترأس الاتحاد الأفريقي هي التي قصفت مخيم اللاجئين في تاجوراء

منذ 7 ساعة
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المشري: الدولة التي تترأس الاتحاد الأفريقي هي التي قصفت مخيم اللاجئين في تاجوراء

كشف رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري اليوم الأربعاء 3 يوليو ، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر،عن الدولة المسؤولة عن استهداف مخيم للمهاجرين الأفارقة في مدينة تاجوراء الثلاثاء والذي أدى إلى مقتل العشرات منهم. 


و قال المشري إن "الدولة التي تترأس الاتحاد الأفريقي اليوم (مصر) هي التي قصفت المهاجرين الأفارقة ليلة البارحة في تاجوراء ، ما أدي إلي مقتل نحو 44 شخص وأصابة العشرات".

وجدد المسؤول الليبي المطالبة بـ"لجنة تقصي حقائق أممية لتحميل المسؤولية ووضع حد لهذه الانتهاكات".

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