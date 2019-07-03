المجلس العسكري يعقد محادثات مع المعارضة بالخرطوم.. ودعوات لعدم التفاوض

بدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان والتحالف الرئيسي للمعارضة محادثات في الخرطوم يوم الأربعاء 3 يوليو ، بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات ، في إطار اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، بالتزامن مع دعوة حركة متمردة إلى عدم التفاوض المباشر مع المجلس العسكري.

ورأى صحفي من رويترز ممثلين عن الجانبين يجتمعان في فندق بالعاصمة السودانية.

وفي وقت ساق أعلنت المعارضة إنها مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات.

وكانت قد ننقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر في "الحرية والتغيير" (فضَّل عدم ذكر اسمه) أنه جرى "تسمية إبراهيم الأمين ممثلاً عن تحالف نداء السودان، وساطع الحاج ممثلاً عن قوى الإجماع الوطني، وأحمد ربيع لتمثيل تجمع المهنيين في قوى إعلان الحرية والتغيير".

من جهتها، دعت الحركة الشعبية/ شمال، اليوم الأربعاء، قوى "الحرية والتغيير"، إلى عدم التفاوض المباشر مع المجلس الانتقالي العسكري.

وقال نائب رئيس الحركة "ياسر عرمان" في تصريحات إعلامية: إن "المجلس العسكري محاصر وهو يريد كسب الوقت حتى يُحقّق اتفاقاً ضعيفاً لا يعطي سلطات حقيقية للحكومة المدنية المزمع تشكيلها".

واعتبر "عرمان" أن المجلس العسكري يواجه "عزلة داخلية وخارجية يريد الالتفاف عليها".

وتابع، "المجلس العسكري وقوات الدعم السريع لا يزالون يواصلون قتل المتظاهرين، ولم يقبلوا بلجنة تحقيق دولية، وقوات الدعم السريع تريد تكرار تجربة الإنقاذ (النظام السابق)، لبناء قوة موازية خارج إطار الدولة وبدعم خارجي".

وأضاف "مصلحتنا في قوى الحرية والتغيير رفض التفاوض المباشر والاستمرار في التفاوض عبر الوسطاء وهو الخيار الأسلم والأفيد في ظل مناورات المجلس العسكري والتفافه على الثورة".

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